Продавав персональні дані понад 20 млн українців: у Києві затримали студента
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Українська кіберполіція викрила 19-річного студента, який за допомогою бота у месенджері продавав персональні дані мільйонів українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України", — ідеться у повідомленні.
Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних конкретних осіб. Оплату хлопець отримував на крипто-гаманець.
Крім того, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел інтернету.
У розпорядженні студента були бази даних кількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.
За місцем проживання правопорушника працівники поліції провели обшуки та вилучили: комп’ютерну техніку, мобільні телефони.
Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які було скомпрометовано з 2014 до 2019 року. Ці бази містили дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фото тощо.
Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, які використовували у протиправній діяльності. Наразі проводять компʼютерно-технічні експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо
У січні соціальні мережі поширювали інформацію щодо “зливу” даних мільйонів українців із застосунку “Дія”.
У Міністерстві цифрової трансформації України спростували цю інформацію. Зокрема, зазначили, що оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки — провокація та продовження гібридної війни.