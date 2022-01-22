З “Дії” злили дані мільйонів українців та продають на форумі: Мінцифра спростовує

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“Поки Ви спите Ваші персональні дані вже в продажу. На одному з форумів виставили на продаж базу з 13,5 млн записів. Є навіть скріни ваших паспортів, водійських посвідчень, фото та інших документів”, - повідомляє один з користувачів на ім’я Ярослав Кучер.

Деталі

Як пише другий користувач Володимир Пасіка, дані, які є на форумі - "живі". Дамп сайту показує, що це продукт фірми Kitsoft. В логах сайту останній запис станом на 2019, а в базі грудень 2021.

“Можливо виломали лише портал Дія, а не додаток. Як результат - пачка виломаних сайтів, а дію просто вкрали, разом з даними користувачів (які вони типу не зберігали ) і файлами самого сайту. Далі на продаж анонсують : health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua”, - повідомив користувач.

“Шість годин тому невідомі виклали на RaidForums дані з (імовірно) Дії, яка (імовірно) нічого не зберігає. Близько двадцяти гігабайт архівів. Хотілося б почути якийсь втішний коментар з цього приводу”, - додав інший користувач Facebook.

У Міністерстві цифрової трансформації України надали офіційний коментар та спростували інформацію щодо “зливу” інформації. Там зазначили, що ​​оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни.

Цитата

“Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. У тому числі багато оголошень стосується продажу бази даних Дії. Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора”, - йдеться в повідомленні.

Там зауважили, що користувачами мобільного застосунку “Дія” є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. Відвідувачами порталу Дія є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях.

Нагадаємо

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових вебресурсів. Зокрема, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міненерго, ДСНС, МОН та "Дії".

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Водночас у мережі було поширено заяву нібито від самих хакерів: “Усі ваші особисті дані було завантажено у загальну мережу”.

Роботу більшості атакованих державних ресурсів вже відновили. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося.