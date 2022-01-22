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С "Дии" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: Минцифра опровергает

Киев • УНН

 • 41206 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Социальные сети распространяют информацию о "сливе" данных миллионов украинцев с приложения "Дия". Как сообщают пользователи социальных сетей, на одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей, передает УНН.

Цитата

“Пока Вы спите Ваши персональные данные уже в продаже. На одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей. Есть даже скрины ваших паспортов, водительских удостоверений, фото и других документов”, - сообщает один из пользователей по имени Ярослав Кучер.

Детали

Как пишет второй пользователь Владимир Пасека, данные, которые есть на форуме - "живые". Дамп сайта показывает, что это продукт фирмы Kitsoft. В логах сайта последняя запись по состоянию на 2019, а в базе декабрь 2021.

"Возможно выломали лишь портал Дия, а не приложение. Как результат - пачка выломанных сайтов, а дию просто украли, вместе с данными пользователей (которые они типа не хранили) и файлами самого сайта. Далее на продажу анонсируют :health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua”, - сообщил пользователь.

“Шесть часов назад неизвестные выложили на RaidForums данные из (предположительно) Дии, которая (вероятно) ничего не сохраняет. Около двадцати гигабайт архивов. Хотелось бы услышать какой-то утешительный комментарий по этому поводу”, - добавил другой пользователь Facebook.

В Министерстве цифровой трансформации Украины предоставили официальный комментарий и опровергли информацию о “сливе” информации. Там отметили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

Цитата

“Начиная с прошлых выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, которая состоялась с 13 на 14 января. В том числе много объявлений касается продажи базы данных Дии. Такие объявления имеют целью не только запугать общество. А еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора”, - говорится в сообщении.

Там отметили, что пользователями мобильного приложения “Дия” являются 13,5 млн украинцев. Оно не хранит персональных данных, а лишь отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах. Посетителями портала Дия являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях.

Напомним

В ночь с 13 на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных вебресурсов. В частности, не работали сайты Министерства иностранных дел, Минэнерго, ГСЧС, МОН и "Дия".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. В то же время в сети было распространено заявление якобы от самих хакеров: “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работу большинства атакованных государственных ресурсов уже возобновили. Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло.

Украинские Национальные Новости

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