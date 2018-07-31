Продав сина-немовля: в Івано-Франківську затримали горе-батька
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Чоловіка затримали в Івано-Франківську за спробу продати власного тримісячного сина. Про це повідомили у секторі комунікації поліції в Івано-Франківській області, передає УНН.
"Вчора, 30 липня, оперативні працівники прикарпатської поліції спільно із СБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 27-річного уродженця Закарпаття. Встановлено, що чоловік намагався продати свого тримісячного сина", - уточнили в поліції.
Немовля доставили до лікувального закладу для медогляду. Нині слідчі доводять причетність до злочину ще кількох осіб.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.
Чоловіка затримали у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у цьому злочині та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що у Всесвітній день протидії торгівлі людьми правоохоронці затримали чоловіка, який продав свого сина-немовля за 100 тис. грн.