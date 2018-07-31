Продал сына-младенца: в Ивано-Франковске задержали горе-отца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Мужчину задержали в Ивано-Франковске за попытку продать собственного трехмесячного сына. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Вчера, 30 июля, оперативные работники прикарпатской полиции совместно с СБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры задержали 27-летнего уроженца Закарпатья. Установлено, что мужчина пытался продать своего трехмесячного сына", - уточнили в полиции.
Младенца доставили в лечебное учреждение для медосмотра. Сейчас следователи доказывают причастность к преступлению еще нескольких человек.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в этом преступлении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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Напомним, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что во Всемирный день противодействия торговле людьми правоохранители задержали мужчину, который продал своего сына-младенца за 100 тыс. грн.