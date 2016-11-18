Пробні поїзди новим Бескидським тунелем планують запустити до кінця 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Будівництво Бескидського тунелю триває відповідно до графіка і на кінець наступного року вже плануються перші пробні проходи потягів. Про це, відвідуючи Бескидський тунель в рамках робочої поїздки до Закарпатської області, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Дуже приємно, що компанія дотримується графіків. Ми сподіваємось до кінця наступного року мати вже пробні потяги, які пройдуть крізь новий Бескидський тунель", - зазначив В.Омелян.
Міністр наголосив, що наразі низка великих інфраструктурних проектів, які здатні вирішити проблеми певних регіонів і покращити сполучення на державному рівні, перебувають на стадії проектування.
"Про інші інфраструктурні об’єкти в Україні, їх дуже багато, ми зможемо предметно говорити лише тоді, коли ми будемо готові. Зараз ми на стадії проектування. В першу чергу це мостові переходи, безумовно, це морські порти і, я сподіваюсь, новий проект на Укрзалізниці, який має втілити нова команда", - додав він.
В.Омелян також повідомив, що наразі тривають переговори з європейськими партнерами щодо уніфікації залізничних колій. "На Західній Україні є багато ідей щодо євроколії, щодо продовження українського стандарту колії на Європейський Союз. Але наразі це на стадії переговорів і треба дійти хоча б до стадії переговорів", - зауважив він.