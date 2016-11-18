Пробные поезда новым Бескидским тоннелем планируют запустить к концу 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Строительство Бескидского тоннеля продолжается в соответствии с графиком и к концу следующего года уже планируется первые пробные проходы поездов. Об этом, посещая Бескидский тоннель в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Очень приятно, что компания придерживается графиков. Мы надеемся к концу следующего года иметь уже пробные поезда, которые пройдут через новый Бескидский тоннель", - отметил В.Омелян.
Министр отметил, что в настоящее время ряд крупных инфраструктурных проектов, которые способны решить проблемы отдельных регионов и улучшить сообщение на государственном уровне, находятся на стадии проектирования.
"Про другие инфраструктурные объекты в Украине, их очень много, мы сможем предметно говорить лишь тогда, когда мы будем готовы. Сейчас мы на стадии проектирования. В первую очередь это мостовые переходы, безусловно, это морские порты и, я надеюсь, новый проект на Укрзализныци, которые должна воплотить новая команда ", - добавил он.
В.Омелян также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с европейскими партнерами по унификации железнодорожных путей. "На Западной Украине есть много идей по европути, о продлении украинского стандарта колеи на Европейский Союз. Но пока это на стадии переговоров и надо дойти хотя бы до стадии переговоров", - отметил он.