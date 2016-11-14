Проблему "пересічки" пообіцяли вирішити на законодавчому рівні

Як йдеться у документі, датованому 1 листопада, за результатами двох засідань у Комітеті з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, які відбулися 7 та 13 жовтня за участю Г. Москаля та представників “пересічників”, найближчим часом очікується реєстрація у Верховній Раді відповідного законопроекту, яким до Митного кодексу України внесуть норми, що мають частково врегулювати ситуацію із ввезенням в Україну транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Як раніше повідомляв УНН, Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з “пересічниками”.