Проблему "пересечки" пообещали решить на законодательном уровне

Как говорится в документе, датированном 1 ноября, по результатам двух заседаний в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, которые состоялись 7 и 13 октября при участии Г.Москаля и представителей "пересечников", в ближайшее время ожидается регистрация в Верховной Раде соответствующего законопроекта, которым в Таможенный кодекс Украины внесут нормы, которые должны частично урегулировать ситуацию с ввозом в Украину транспортных средств с иностранной регистрацией.

Как ранее сообщал, Г.Москаль пригласил в Закарпатье Р.Насирова и Х.Деканоидзе для разговора с "пересечниками".