Проблему "пересечки" пообещали решить на законодательном уровне
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, который дополнят нормами о временном ввозе украинцами легковых автомобилей с частичным условным освобождением от налогообложения. Об этом говорится в письме Министерства финансов по урегулированию ситуации с блокировкой пунктов пропуска на Закарпатье, который поступил к председателю Закарпатской ОГА. Текст письма сегодня обнародовали на персональном сайте Геннадия Москаля, сообщает УНН.
Как говорится в документе, датированном 1 ноября, по результатам двух заседаний в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, которые состоялись 7 и 13 октября при участии Г.Москаля и представителей "пересечников", в ближайшее время ожидается регистрация в Верховной Раде соответствующего законопроекта, которым в Таможенный кодекс Украины внесут нормы, которые должны частично урегулировать ситуацию с ввозом в Украину транспортных средств с иностранной регистрацией.
Как ранее сообщал, Г.Москаль пригласил в Закарпатье Р.Насирова и Х.Деканоидзе для разговора с "пересечниками".