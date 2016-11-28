Про що згадав/не згадав Янукович: основні моменти допиту екс-президента

Віктор Янукович проходить у кримінальному провадження щодо вбивства людей під час Євромайдану у якості свідка.

Ставили свої запитання до свідка і сторона захисту, і сторона обвинувачення, а також представники потерпілих.

Після встановлення відеозв’язку о 13 годині суд вирішив піти на 15 хвилинну перерву, яку заповнив собою Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111, 278 і глави 11 ККУ 28 листопада 2016 року повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництва представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ”, — оголосив Генпрокурор підозру.



Додамо, що зв’язок між судами був вимкнений. Однак, пізніше було повідомлено, що підозру було передано через адвоката Януковича.

Віктор Янукович прийшов до суду підготовленим — із трьома томами доказів, які попросив долучити до матеріалів справи.

“Вони дуже суттєво впливають на встановлення трагічних подій в нашій державі”, — сказав екс-президент.

Водночас головуючий суддя зазначив, що суд не може розглянути клопотання свідка у справі. Але пообіцяв, що суд неупереджено та об’єктивно розгляне справу.

Цікаво, що В.Янукович не назвав свого місця проживання — захист пояснив це питанням безпеки.



Також Янукович доволі образно описав ситуацію, в якій опинилася Україна напередодні Євромайдану, коли тодішня влада відмовилась від Угоди про асоціацію з ЄС.

“Ми, як стратегічні партнери, добре розуміли, що якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання угоди з Європою, ми, як кажуть, „сядемо на шпагат“. Але ми не олімпійські чемпіони, щоб на шпагат сісти”, — сказав В.Янукович.

Слід зауважити, що за словами Януковича він не намагався гальмувати процес євроінтеграції, а лише хотів зробити його ефективнішим. Але припустив, що якби все ж підписав угоду з ЄС, то став би президентом на другий термін.

Далі розмова пішла по суті подій часів Євромайдану.

В.Янукович не ви ключів, що екс-голова АП Сергій Льовочкін міг бути причетний до розгону Євромайдану.

“Мені весь час кажуть про Льовочкіна. Можливо, він мав до цього причетність. Але ніяких доказів у мене не було, і слідство не встановило”, — сказав він.

Він також зазначив, що питання стосовно розслідування щодо розгону Євромайдану слід поставити новій владі.

“Це була спланована провокація. Тому що студентів на Майдані практично не було. На Майдан підійшли радикали, які почали провокувати „Беркут“... „Беркут“ перевищив свої повноваження. Але це моя точка зору, але її треба було розслідувати”, — сказав екс-президент.



На думку Януковича саме дії “радикалів” та підбурювачів призвели до вбивств на Майдані.

“Різні провокації, які були в січні в лютому місяці, вони тільки загострювали ситуацію. Я переконаний в тому, що люди, які стояли на Майдані, вони в цьому були не винні. Винні були радикали і ті, хто, умовно кажучи, ними маніпулювали”, — сказав він.

Також екс-президент заявив, що в подальшому такі дії призвели до окупації Криму і конфлікту на Майдані.

“У мене є переконання в тому, що саме вони спровокували кровопролиття, якщо б не вони, не була б ситуації такої і в Криму і на Донбасі”, — зазначив В.Янукович.

Сам же Янукович, за його словами не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану і навіть не знає, хто дав вказівку видати зброю правоохоронцям.

“Що стосується видачі зброї працівникам правоохоронних органів, за це питання відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні приймалися рішення, я цього не знаю”, — сказав екс-президент.

Також він розповів про наявність зброї в активістів Майдану на той час.

“Що стосується зброї на Майдані, вона була з різних джерел. Люди мали мисливську зброю, захоплену у приміщеннях СБУ, УВС, були деякі зразки імпортної зброї. У мене немає ніяких доказів, що вона спеціально завозилася в Україну. В основному це були снайперські карабіни чи гвинтівки”, — зазначив екс-президент.

“Придбати їх в Україні було також не важко, тому що органи МВС дозволяли”, — додав він.



Але, за його словами, трагедії можна було б уникнути: “Якщо б ця угода (підписана між тодішньою владо та опозицією 21 лютого 2014 року — ред.) спрацювала, і не була порушена опозицією, і особливо радикалами, Україна не зазнала таких страшних наслідків”.

Відповідаючи на запитання адвоката екс-беркутівців, чи згоден він на проведення одночасного допиту з А.Яценюком, А.Парубієм, П.Порошенком, О.Тягнибоком та іншими високопосадовцями, В.Янукович сказав: “Я, умовно кажучи, хотів би зустрітися у такому складі за таким столом, за яким ми проводили переговори. І з тими, хто сидів поруч зі мною у той час. Щоб ми поставили один одному питання і подивилися в очі... Чи можливо це зробити, я не знаю. Це було б правильно”.

В.Янукович також вважає, що закон, ухвалений у лютому 2014 року про недопущення переслідування і покарання осіб під час акцій на Майдані, порушує Конституцію України.

У день розстрілів майданівців Януковичу доповіли, що вогонь був відкритий з будівель, які контролювала опозиція.

“Вони мені (керівники правоохоронних органів — ред.) доповідали, що ці всі будинки заборонено вхід звичайним мітингувальникам. Там стояла охорона Майдану. А на поверхах працювали снайпери. Хто мені цю інформацію надавав особисто,.. але така інформація надходила”, — наголосив він.

В.Янукович повідомив, що не пам’ятає, про яку кількість загиблих на Майдані йому доповідав тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

“Я цього не пам’ятаю. У мене зараз в пам’яті немає такої цифри. Але я знаю, що ця кількість людей (загиблих на Майдані — ред.) була найбільша за всі дні протистояння. Точно я не пам’ятаю. Мені здається, це було близько десь 70-80 людей... і поранених було десь удвічі більше”, — сказав В.Янукович.

Під час допиту багато питань стосувалися телефонних розмов Януковича.

“Я міг телефонувати тільки трьом керівникам, це міністру внутрішніх справ Захарченко, керівнику СБУ і Генеральному прокурору. Можливо, я телефонував 20 лютого Клюєву. Останні дні він був поруч зі мною”, — сказав екс-президент, відповідаючи на запитання представника потерпілих Євгенії Закревської щодо того, кому конкретно він ставив питання про події на Майдані.



Водночас, Янукович на більшість питань, які стосувалися його спілкувань з тими чи іншими особами 20 лютого, екс-президент повідомив, що не пам’ятає цих розмов.

Про що він говорив безпосередньо перед розстрілами на Майдані 20 лютого з тодішнім міністром внутрішніх справ В.Захарченком у період з 8:24 до 8:29, це безпосередньо перед початком розстрілів.

“Не пам’ятаю”, — відповів В.Янукович.

“Про що доповідав міністр оборони Лебедєв засобами урядовими зв’язку у період з 6:41 по 6:42 20 лютого”, — знову запитав прокурор. На що екс-президент сказав, що “не пам’ятає такої розмови взагалі”.

Держобвинувач знову запитав В.Януковича, яку він давав вказівку 20 лютого з 6:49 до 6:52 засобами урядового телефонного зв’язку В.Захарченку і відразу ж після цього у період з 6:52 по 7:00 голові СБУ О.Якименку.

“Якщо вони були (розмови — ред.), я не пам’ятаю цих подробиць”, — відповів В.Янукович.



Говорив він із президентом Росії, хоча сам Янукович каже, що не пам’ятає.

“Встановлено, що у ніч 18 −19 лютого вам двічі по спецзв’язку вам телефонував Путін. А саме з 22:43 до 22:51 тривала розмова і з 23:28 до 23:37. Прошу вас пояснити предмет цих розмов”, — запитав прокурор О.Донський.

Водночас В.Янукович сказав, що не пам’ятає, але додав, що “скоріш за все, такої розмови не було”.

Також він зазанчив, що з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності не зустрічався, а про його візити до Києва знає зі ЗМІ.

Розповів Янукович і подробиці своєї втечі, так дорогою до Криму він завітав до Ріната Ахметова: “Враховуючи те, що в мене був намір з Донецька летіти чи в Київ чи в Крим, враховуючи те, що аеропорт Донецька був заблокований, і такої можливості в мене не було (летіти — ред.), я прийняв рішення їхати в Крим автомобілем. В мене була одна єдина зупинка в Донецьку. Треба було заправити автомобілі. На шляху, по якому ми рухались, був будинок Ахметова. Я заїхав до Ахмєтова, до речі його не було на місці, але я йому зателефонував і він дав наказ, щоб мене там зустріли...”.

На запитання прокурора про те, чи мав В.Янукович 22 лютого 2014 року зустріч з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він сказав, що мав і говорили “про події, які відбуваються в Україні”.

Він також говорив з синами і молодший син, якій був нардепов, повідомив Януковичу що у парламенті відбувається переворот.

Загалом свою втечу з України Янукович пояснив так: “Я боявся, що така війна як на Донбасі, вона почалася б на всій території України, якби я залишився. Це було б так”.



Останнім акордом допиту стала відповідь на запитання адвоката потерпілих Є.Закревської про те, до якого моменту він вважав себе президентом України, В.Янукович сказав: “Я особисто з себе не зняв цієї відповідальності перед українським народом”.



Наступне судове засідання у справі відбудеться 1 грудня, тоді свідчення дасть потерпілий.

Відеодопит наступного свідка з Ростовського обласного суду Росії С.Шуляка призначений на 13 годину 2 грудня.