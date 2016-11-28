О чем вспомнил/не вспомнил В.Янукович: основные моменты допроса экс-президента

Виктор Янукович проходит в уголовном производстве по убийству людей во время Евромайдана в качестве свидетеля.

Ставили свои вопросы к свидетелю и сторона защиты, и сторона обвинения, а также представители потерпевших.

После установления видеосвязи в 13 часов суд решил уйти на 15 минутный перерыв, который заполнил собой Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

“Я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 111, 278 и главы 11 УК 28 ноября 2016 года сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК”, - объявил Генпрокурор подозрение.



Добавим, что связь между судами была выключена. Однако позже было сообщено, что подозрение было передано через адвоката В.Януковича.

Виктор Янукович пришел в суд подготовленным — с тремя томами доказательств, которые попросил приобщить к материалам дела.

“Они очень существенно влияют на установление трагических событий в нашем государстве”, — сказал экс-президент.

В то же время судья отметил, что суд не может рассмотреть ходатайство свидетеля по делу. Но пообещал, что суд беспристрастно и объективно рассмотрит дело.

Интересно, что В.Янукович не назвал своего места проживания — защита объяснила это вопросом безопасности.



Также Янукович довольно образно описал ситуацию, в которой оказалась Украина накануне Евромайдана, когда тогдашняя власть отказалась от Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Мы как стратегические партнеры, хорошо понимали, что если Россия не учтет наши интересы при подписании соглашения с Европой, мы, как говорится, “сядем на шпагат”. Но мы не олимпийские чемпионы, чтобы на шпагат сесть”, - сказал В.Янукович.

Следует заметить, что по словам В.Януковича он не пытался тормозить процесс евроинтеграции, а лишь хотел сделать его более эффективным. Но предположил, что если бы все же подписал соглашение с ЕС, то стал бы президентом на второй срок.

Далее разговор пошел по сути событий времен Евромайдана.

В.Янукович не исключил, экс-глава АП Сергей Левочкин мог быть причастен к разгону Евромайдана.

“Мне все время говорят о Левочкине. Возможно, он имел к этому причастность. Но никаких доказательств у меня не было, и следствие не установило”, - сказал он.

Он также отметил, что вопрос о расследовании разгона Евромайдана следует поставить новой власти.

“Это была спланированная провокация. Потому что студентов на Майдане практически не было. На Майдан подошли радикалы, которые начали провоцировать “Беркут”... “Беркут” превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения, но ее надо было расследовать”, - сказал экс-президент.



По мнению В.Януковича именно действия “радикалов” и подстрекателей привели к убийствам на Майдане.

“Различные провокации, которые были в январе в феврале, они только обостряли ситуацию. Я убежден в том, что люди, которые стояли на Майдане, они в этом были не виноваты. Виновны были радикалы и те, кто, условно говоря, ими манипулировал”, - сказал он.

Также экс-президент заявил, что в дальнейшем такие действия привели к оккупации Крыма и конфликту на Майдане.

“У меня есть уверенность в том, что именно они спровоцировали кровопролитие, если бы не они, не было бы ситуации такой и в Крыму и на Донбассе”, — отметил В.Янукович.

Сам же В.Янукович, по его словам не давал указаний применять оружие против активистов Майдана и даже не знает, кто дал указание выдать оружие правоохранителям.

“Что касается выдачи оружия работникам правоохранительных органов, за этот вопрос отвечают те, кто принимал такое решение. Но на каком уровне принимались решения, я этого не знаю”, — сказал экс-президент.

Также он рассказал о наличии оружия у активистов Майдана того времени.

“Что касается оружия на Майдане, оно было из разных источников. Люди имели охотничье оружие, захваченное в помещениях СБУ, УВД, были некоторые образцы импортного оружия. У меня нет никаких доказательств, что оно специально завозилось в Украину. В основном это были снайперские карабины или винтовки”, - отметил экс-президент.

“Купить их в Украине было не трудно, так как органы МВД позволяли”, — добавил он.



Но, по его словам, трагедии можно было бы избежать: “Если бы это соглашение (подписанное между тогдашней властью и оппозицией 21 февраля 2014 года — ред.) сработало, и не было нарушено оппозицией, и особенно радикалами, Украина не получила бы таких страшных последствий”.

Отвечая на вопрос адвоката экс-беркутовцев, согласен ли он на проведение одновременного допроса с А.Яценюком, А.Парубием, П.Порошенко, О.Тягнибоком и другими высокопоставленными лицами В.Янукович сказал: “Я, условно говоря, хотел бы встретиться в таком составе за таким столом, за которым мы проводили переговоры. И с теми, кто сидел рядом со мной в то время. Чтобы мы поставили друг другу вопросы и посмотрели в глаза... возможно ли это сделать, я не знаю. Это было бы правильно”.

В.Янукович также считает, что закон, принятый в феврале 2014 года о недопущении преследования и наказания лиц во время акций на Майдане, нарушает Конституцию Украины.

В день расстрелов майдановцев В.Януковичу доложили, что огонь был открыт из зданий, которые контролировала оппозиция.

“Они мне (руководители правоохранительных органов — ред.) докладывали, что во все эти дома запрещен вход обычным митингующим. Там стояла охрана Майдана. А на этажах работали снайперы. Кто мне эту информацию предоставлял лично,.. но такая информация поступала”, — подчеркнул он.

В.Янукович сообщил, что не помнит, о каком количестве погибших на Майдане ему докладывал тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко.

“Я этого не помню. У меня сейчас в памяти нет такого числа. Но я знаю, что это количество людей (погибших на Майдане — ред.) было самым большим за все дни противостояния. Точно я не помню. Мне кажется, это было около где 70-80 человек... и раненых было раза в два больше”, - сказал В.Янукович.

Во время допроса много вопросов касались телефонных разговоров В.Януковича.

“Я мог звонить только трем руководителям, это министру внутренних дел Захарченко, руководителю СБУ и Генеральному прокурору. Возможно, я звонил 20 февраля Клюеву. Последние дни он был рядом со мной”, - сказал экс-президент, отвечая на вопрос представителя потерпевших Евгении Закревской о том, кому конкретно он ставил вопросы о событиях на Майдане.



В то же время, В.Янукович на большинство вопросов, которые касались его общений с теми или иными лицами 20 февраля, сообщил, что не помнит этих разговоров.

О чем он говорил непосредственно перед расстрелами на Майдане 20 февраля с тогдашним министром внутренних дел В.Захарченко в период с 8:24 до 8:29, это непосредственно перед началом расстрелов.

“Не помню”, — ответил В.Янукович.

“О чем докладывал министр обороны Лебедев средствами правительственными связи в период с 6:41 по 6:42 20 февраля”, — снова спросил прокурор. На что экс-президент сказал, что “не помнит такого разговора вообще”.

Гособвинитель снова спросил В.Януковича, какое он давал указание 20 февраля с 6:49 до 6:52 средствами правительственной телефонной связи В.Захарченко и сразу же после этого в период с 6:52 по 7:00 главе СБУ А.Якименко .

“Если они были (разговоры — ред.), я не помню этих подробностей”, - сказал В.Янукович.



Говорил он с президентом России, хотя сам В.Янукович говорит, что не помнит.

“Установлено, что в ночь 18 −19 февраля вам дважды по спецсвязи звонил Путин. А именно с 22:43 до 22:51 длительный разговор и с 23:28 до 23:37. Прошу вас объяснить предмет этих разговоров”, - спросил прокурор А.Донской.

В то же время В.Янукович сказал, что не помнит, но добавил, что “скорее всего, такого разговора не было”.

Также он отметил, что с помощником президента России Владиславом Сурковым во время Революции Достоинства не встречался, а о его визитах в Киев знает из СМИ.

Рассказал В.Янукович и подробности своего побега, так дорогой в Крым он посетил Рината Ахметова: “Учитывая то, что у меня было намерение из Донецка лететь или в Киев или в Крым, учитывая то, что аэропорт Донецка был заблокирован, и такой возможности у меня не было (лететь — ред.), я принял решение ехать в Крым автомобилем. У меня была одна единственная остановка в Донецке. Надо было заправить автомобили. На пути, по которому мы двигались, был дом Ахметова. Я заехал к Ахметову, кстати его не было на месте, но я ему позвонил и он приказал, чтобы меня там встретили...”.

На вопрос прокурора о том, имел ли В.Янукович 22 февраля 2014 года встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он сказал, что имел и говорили “о событиях, которые происходят в Украине”.

Он также говорил с сыновьями и младший сын, которому был нардепов, сообщил В.Януковичу что в парламенте происходит переворот.

В общем свой побег из Украины В.Янукович объяснил так: “Я боялся, что такая война как на Донбассе, она началась бы на всей территории Украины, если бы я остался. Это было бы так”.



Последним аккордом допроса стал ответ на вопрос адвоката потерпевших Е.Закревской о том, до какого момента он считал себя президентом Украины, В.Янукович сказал: "Я лично с себя не снял этой ответственности перед украинским народом".



Следующее судебное заседание по делу состоится 1 декабря, тогда показания даст пострадавший.

Видеодопрос следующего свидетеля из Ростовского областного суда России С.Шуляка назначен на 13 часов 2 декабря.