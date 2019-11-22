Прізвище "слуги народу" фігурує у справі викрадення активістів Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Депутат від “Слуги народа” Сергій Литвиненко фігурує в справі викрадення активістів майдану. Про це кореспонденту УНН розповів ексдепутат Ігор Луценко.
“Ім’я цієї людини безпосередньо фігурує в матеріалах кримінального провадження, котре було нещодавно розкрите у Бориспільському районному суді. І там я опублікував скрін, де власне є інформація про 24 з’єднання. Фактично у ті часи, коли нас з покійним нині Вербіцьким викрадали, от буквально у той приблизно час 24 рази організатор групи тітушок зв’язувався з паном Литвиненком. Ці матеріали були принесені в Бориспільський суд прокуратурою”, - сказав Ігор Луценко.
Екс-нардеп також додав, що прокуратура давно мусила відпрацювати цю інформацію, допитати пана Литвиненка, чи оголосити підозру, або ж оголосити свідком в даному провадженні. Луценко зазначив, що Генеральний прокурор мав би розповісти, який процесуальний статус був у Сергія Литвиненка, коли він обирався народним депутатом.
Нагадаємо, активіста і лідера Євромайдану Ігора Луценка викрали разом із Юрієм Вербицьким в січні 2014 році.
Також нагадаємо, Бориспільський міськрайонний суд Київської області продовжив тримання під вартою Олександру Волкову, якого підозрюється у викраденні активістів Ігора Луценка та вбивстві Юрія Вербицького.