Призначено нового керівника Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"На Службу зовнішньої розвідки було підписано указ про призначення голови СЗР, ним призначено Бухарєва Владислава", - сказав заступник глави АП.
Відповідаючи на запитання про те, коли Президент представить кандидатури на Міністра оборони і керівника СБУ, він відповів, що це станеться "найближчим часом".
Додамо, що Бухарєв є чинним народним депутатом України від ВО "Батьківщина".
Нагадаємо, у березні тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки України було призначено Андрія Алексєєнка.