Приятель кадирова катував підлітка у Київській області – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. СБУ встановила, що приятель голови чеченської республіки рамзана кадирова – бісаєв анзор саладієвич – катував підлітка під час тимчасової окупації Київщини у березні 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини. Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці "ахмат" – бісаєв анзор саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення кадирова", – ідеться у повідомлені.
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За даними СБУ, на початку березня окупант разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних будинків у селищі Бабинці Бучанського району і викрав звідти підлітка.
Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ.
Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.
Після звільнення Київщини зловмисник втік в росію. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи для притягнення окупанта до відповідальності.
Нагадаємо
Станом на 1 серпня у Київській області виявили 1348 тіл мирних жителів, яких вбили російські окупанти.