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Звірства окупантів на Київщині: виявили тіла вже 1348 убитих мирних жителів

Звірства окупантів на Київщині: виявили тіла вже 1348 убитих мирних жителів

Київ • УНН

 • 259292 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Київській області вже виявили 1348 тіл мирних жителів, яких вбили під час російської окупації. Зниклими безвісти вважаються близько 300 осіб. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

«На сьогодні ми вже маємо тіла 1348 осіб цивільних, загиблих унаслідок агресії російської федерації», - сказав Нєбитов.

Деталі

Він зазначив, що випадки виявлення тіл цивільних осіб зі слідами тортур - не поодинокі.

«Одне з останніх масових поховань - де тіла 7 чоловіків знайшли біля розташування їх (російських окупантів – ред.) позицій, усі вони були вбиті пострілами в голову, але перед цим їм стріляли в коліна: в одне чи навіть у два. У деяких були зав'язані руки», - розповів голова поліції Київщини.

Нєбитов також розповів, що близько 300 осіб нині вважається зниклими безвісти під час бойових дій на Київщині. 216 знайдених тіл наразі не ідентифіковані.

«Проведена відповідна процедура по відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб. Не виключено, що деякі громадяни зараз перебувають в полоні. Під час документування воєнних злочинів на Київщині ми з’ясували, що багато людей нині утримується на території білорусі», - зазначив він.

За його словами, за свідченнями очевидців, цих осіб було викрадено окупантами з Гостомеля, Бучі та Ірпеня.

Доповнення

З першого дня повномасштабного вторгнення рф окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив.

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