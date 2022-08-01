Зверства оккупантов в Киевской области: обнаружили тела уже 1348 убитых мирных жителей

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«На сегодняшний день мы уже имеем тела 1348 человек гражданских, погибших в результате агрессии российской федерации», - сказал Небытов.

Детали

Он отметил, что случаи обнаружения тел гражданских лиц со следами пыток – не единичны.

«Одно из последних массовых захоронений – где тела 7 мужчин нашли у расположения их (российских оккупантов – ред.) позиций, все они были убиты выстрелами в голову, но перед этим им стреляли в колени: в одно или даже в два. У некоторых были завязаны руки», - рассказал глава полиции Киевской области.

Небытов также рассказал, что около 300 человек сейчас считаются пропавшими без вести в ходе боевых действий в Киевской области. 216 найденных тел на данный момент не идентифицированы.

«Произведена соответствующая процедура по отбору ДНК. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству с родственниками мы сможем установить этих людей. Не исключено, что некоторые граждане сейчас находятся в плену. Во время документирования военных преступлений в Киевской области мы выяснили, что многие люди сейчас удерживаются на территории беларуси», - отметил он.

По его словам, по свидетельствам очевидцев, эти лица были похищены оккупантами из Гостомеля, Бучи и Ирпеня.

Дополнение

С первого дня полномасштабного вторжения россии оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил.