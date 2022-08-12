Приятель кадырова пытал подростка в Киевской области – СБУ

Цитата

"СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевской области. Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике "ахмат" – бисаев анзор салладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, в начале марта оккупант вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов в поселке Бабинцы Бучанского района и похитил оттуда подростка.

Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск.

Когда пытка не дала "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы.

После освобождения Киевской области злоумышленник сбежал в россию. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются меры по привлечению оккупанта к ответственности.

Напомним

По состоянию на 1 августа в Киевской области обнаружили 1348 тел мирных жителей, которых убили российские оккупанты.