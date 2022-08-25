Привіт із бази розшуку Інтерполу: хто з відомих посадовців-утікачів насмілився привітати Україну із Днем незалежності

Азаров і Ко

Серед представників команди Януковича, які втекли з України та побували свого часу у базі розшуку Інтерполу, не так багато тих, хто має особисті сторінки у Facebook й більш менш активно їх наповнює.

Колишній виконувач обов'язків Прем'єр-міністра України часів Януковича Сергій Арбузов, наприклад, сторінку має, але у День Незалежності України жодного допису не робив. Так само промовчав і Сергій Льовочкін, колишній глава АП.

Ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко в День незалежності опублікував два дописи, один з яких назвав "оглядом подій в Україні 24 серпня". У ньому колишній правоохоронець, звинувачений у силовому розгоні Євромайдану, на привітання українців зі святом так і не спромігся. Захарченко лишень перелічив низку наративів російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ "мирного Донбасу", а наостанок констатував, що на Україну "чекають кардинальні зміни і нова доля".

Не втримався від псевдопривітання із Днем Незалежності України і колишній прем'єр-міністр, поплічник Януковича - Микола Азаров. Свято Незалежності він назвав прекрасним і потрібним, але водночас написав, що “Україна має не святкувати, а відзначати цей день як траурну дату, яка символізує втрату цієї самої незалежності і здорового глузду за одно”.

Нагадаємо, що Азаров перебував у базі розшуку Інтерпол близько року, разом з Януковичем, колишньою керівницею Міністерства охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою, ексміністром фінансів Юрієм Колобовим і колишнім нардепом, соратником Януковича Юрієм Іванющенком.

Бізнесмени - втікачі

Український бізнесмен-утікач Костянтин Жеваго, якого на запит ДБР оголошено у розшук через Інтерпол (за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень вкладників банку “Фінанси та кредит”) та якого українські журналісти днями зафіксували на яхті біля берегів Монако, на День Незалежності України промовчав. У соцмережі Фейсбук, вдалося відшукати аккаунт з його іменем, проте він давно вже не оновлювався та й не відомо, ким взагалі був зареєстрований.

Одеський “реставратор” та колишній депутат одеської міськради Руслан Тарпан, який з 2017-го року розшукується МВС, а з 2021 - оголошений у міждержавний розшук, теж про День незалежності не згадав. Хоча ще донедавна у своїх соцмережах він писав про буцімто підтримку України та викладав фото на фоні Бурдж Халіфа у кольорах нашого прапора.

Тарпану наприкінці минулого року суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту за підозрою у розкраданні сотень мільйонів держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Зараз він буцімто проживає в ОАЕ, та прокуратура вже готує документи на його екстрадицію в Україну.

Серед розшукуваних українськими правоохоронцями бізнесменів привітати країну із Днем незалежності не насмілився також Олександр Онищенко.

Нагадаємо

До бази "Миротворця" серед перерахованих "колишніх" включені Олександр Онищенко, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Сергій Льовочкін, Віталій Захарченко, а також Руслан Тарпан. Останній, як вказано на сайті бази, "перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії".