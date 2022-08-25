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Привет из базы розыска Интерпола: кто из известных чиновников-беглецов осмелился поздравить Украину с Днем независимости

Киев • УНН

 • 345048 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера Украина отмечала 31 годовщину Независимости. Редакция УНН решила исследовать, кто из бывших чиновников и экс- именитых политиков, которые зарабатывали в Украине свои капиталы, а затем сбежали отсюда, чтобы не отвечать перед Законом, вообще вспомнили о празднике и осмелились об этом хоть что-то сказать публично.

Привет из базы розыска Интерпола: кто из известных чиновников-беглецов осмелился поздравить Украину с Днем независимости

Азаров и Ко

Среди представителей команды Януковича, которые сбежали из Украины и побывали в свое время в базе розыска Интерпола, не так много тех, кто имеет личные страницы в Facebook и более или менее активно их наполняет.

Бывший исполняющий обязанности Премьер-министра Украины времен Януковича Сергей Арбузов, например, страницу имеет, но в День Независимости Украины ни одного сообщения не делал. Так же промолчал и Сергей Левочкин, бывший глава АП.

Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко в День независимости опубликовал два сообщения, одно из которых назвал "обзором событий в Украине 24 августа". В нем бывший милиционер, обвиненный в силовом разгоне Евромайдана, поздравить украинцев с праздником так и не смог. Захарченко только перечислил ряд нарративов российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ "мирного Донбасса", а напоследок констатировал, что Украину "ожидают кардинальные изменения и новая судьба".

Не удержался от псевдоприветствия с Днем Независимости Украины и бывший премьер-министр, приспешник Януковича – Николай Азаров. Праздник Независимости он назвал прекрасным и нужным, но в то же время написал, что “Украина должна не праздновать, а отмечать этот день как траурную дату, которая символизирует потерю этой самой независимости и здравого смысла за одно”.

Напомним, что Азаров находился в базе розыска Интерпол около года, вместе с Януковичем, бывшей руководительницей Министерства здравоохранения Раисой Богатыревой, эксминистром финансов Юрием Колобовым и бывшим нардепом, соратником Януковича Юрием Иванющенко.

Бизнесмены – беглецы

Украинский бизнесмен-беглец Константин Жеваго, который по запросу ГБР объявлен в розыск через Интерпол (по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен вкладчиков банка “Финансы и кредит”) и которого украинские журналисты на днях зафиксировали на яхте возле берегов Монако, в День Независимости Украины промолчал. В соцсети Фейсбук удалось отыскать аккаунт с его именем, однако он давно уже не обновлялся и не известно, кем вообще был зарегистрирован.

Одесский “реставратор” и бывший депутат одесского горсовета Руслан Тарпан, который с 2017 года разыскивается МВД, а с 2021 - объявлен в межгосударственный розыск, тоже о Дне независимости не упомянул. Хотя еще недавно в своих соцсетях он писал о поддержке Украины и выкладывал фото на фоне Бурдж Халифа в цветах нашего флага.

Тарпану в конце прошлого года суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста по подозрению в хищении сотен миллионов госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Сейчас он якобы проживает в ОАЭ, и прокуратура уже готовит документы на его экстрадицию в Украину.

Среди разыскиваемых украинскими стражами порядка бизнесменов поздравить страну с Днем независимости не осмелился также Александр Онищенко.

Напомним

В базу "Миротворца" среди перечисленных "бывших" включены Александр Онищенко, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Сергей Левочкин, Виталий Захарченко, а также Руслан Тарпан. Последний, как указано на сайте базы, "находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с фсб россии".

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