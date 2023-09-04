Приватизація: за рік держава залучила майже 4 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За рік з моменту відновлення приватизації у вересні минулого року було проведено понад 400 аукціонів та залучено до державного бюджету понад 3,8 млрд гривень, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.
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«Попри повномасштабну війну з рф минулого року було вирішено відновити приватизацію. І зараз ми бачимо, що це було абсолютно вірне рішення. Адже основна мета приватизації - економічне зростання. На занедбані виробництва приходять нові власники та вкладають кошти в їхнє оновлення - підприємці запускають нові виробництва, створюють робочі місця, налагоджують переробку продукції та виходять на зовнішні ринки. Ми бачимо, що, попри війну, бізнес готовий інвестувати в українську економіку», - наголосила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.
Зазначається, що за цей рік майже 400 підприємців купили у держави занедбані об’єкти. 73% з них — коштують до 1 млн грн. Тобто саме малий бізнес отримує виробничі майданчики, місця для релокації тощо.
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Приватизаційні конкурси зараз проводяться через державну систему онлайн продажів Прозорро. Продажі, що підвищує конкуренцію серед покупців. Нині середня кількість учасників в аукціонах, тобто підприємців, що змагалися за один об’єкт, - 5. Раніше було 2-3, тож конкуренція виросла більш ніж удвічі.
Також за минулий рік було укладено понад 1700 договорів оренди державних об'єктів і отримано від цього понад 600 млн грн.
За рік суми, які держава щомісяця отримує від оренди державної власності, потроїлись. Так, за даними Фонду Державного майна України (ФДМУ) щомісячний дохід від оренди станом на липень 2023 року досягає 70 млн грн, тоді як в липні 2022-го надходження складали 21 млн грн.
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За цей час понад 600 тисяч м. кв. нерухомості, тобто еквівалент 30 готелів, виділили на розміщення Сил оборони.
За даними ФДМУ, ТОП-5 найдорожчих об’єктів принесли у держбюджет 1,1 млрд гривень.
Найдорожчі об’єкти приватизації виглядають наступним чином:
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