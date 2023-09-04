Приватизация: за год государство привлекло почти 4 млрд гривен

Детали

"Несмотря на полномасштабную войну с рф в прошлом году было решено возобновить приватизацию. И сейчас мы видим, что это было абсолютно верное решение. Ведь основная цель приватизации - экономический рост. На заброшенные производства приходят новые владельцы и вкладывают средства в их обновление - предприниматели запускают новые производства, создают рабочие места, налаживают переработку продукции и выходят на внешние рынки. Мы видим, что, несмотря на войну, бизнес готов инвестировать в украинскую экономику", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что за этот год почти 400 предпринимателей купили у государства заброшенные объекты. 73% из них - стоят до 1 млн грн. То есть именно малый бизнес получает производственные площадки, места для релокации и тому подобное.

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Приватизационные конкурсы сейчас проводятся через государственную систему онлайн продаж Прозорро. Продажи, что повышает конкуренцию среди покупателей. Сейчас среднее количество участников в аукционах, то есть предпринимателей, которые соревновались за один объект, - 5. Раньше было 2-3, поэтому конкуренция выросла более чем вдвое.

Также за прошлый год было заключено более 1700 договоров аренды государственных объектов и получено от этого более 600 млн грн.

За год суммы, которые государство ежемесячно получает от аренды государственной собственности, утроились. Так, по данным Фонда Государственного имущества Украины (ФГИУ) ежемесячный доход от аренды по состоянию на июль 2023 года достигает 70 млн грн, тогда как в июле 2022-го поступления составляли 21 млн грн.

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За это время более 600 тысяч м. кв. недвижимости, то есть эквивалент 30 гостиниц, выделили на размещение Сил обороны.

По данным ФГИУ, ТОП-5 самых дорогих объектов принесли в госбюджет 1,1 млрд гривен.

Самые дорогие объекты приватизации выглядят следующим образом:



Отель Эрмитаж - 311 млн гривен;



Укроборонресурсы - 211 млн гривен;



Ривнеторф - 205 млн гривен;



Порт Усть-Дунайск - 201 млн гривен;



Львовский ювелирный завод - 185 млн гривен.



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