Приватизация: за год государство привлекло почти 4 млрд гривен

ukru
15:57 • 38000 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 84759 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 97772 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 79060 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 78283 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107407 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130022 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164512 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 195965 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137137 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 35996 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 27020 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104628 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 97369 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 82524 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164491 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 195946 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138799 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145507 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 21886 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 82539 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118549 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154415 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161386 просмотра
Актуальное
Приватизация: за год государство привлекло почти 4 млрд гривен

Приватизация: за год государство привлекло почти 4 млрд гривен

Киев • УНН

 • 454712 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За год с момента возобновления приватизации в сентябре прошлого года было проведено более 400 аукционов и привлечено в государственный бюджет более 3,8 млрд гривен, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

"Несмотря на полномасштабную войну с рф в прошлом году было решено возобновить приватизацию. И сейчас мы видим, что это было абсолютно верное решение. Ведь основная цель приватизации - экономический рост. На заброшенные производства приходят новые владельцы и вкладывают средства в их обновление - предприниматели запускают новые производства, создают рабочие места, налаживают переработку продукции и выходят на внешние рынки. Мы видим, что, несмотря на войну, бизнес готов инвестировать в украинскую экономику", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что за этот год почти 400 предпринимателей купили у государства заброшенные объекты. 73% из них - стоят до 1 млн грн. То есть именно малый бизнес получает производственные площадки, места для релокации и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватизация и аренда госимущества принесли в бюджет средств в 8,4 раза больше, чем в прошлом году - нардеп

Приватизационные конкурсы сейчас проводятся через государственную систему онлайн продаж Прозорро. Продажи, что повышает конкуренцию среди покупателей. Сейчас среднее количество участников в аукционах, то есть предпринимателей, которые соревновались за один объект, - 5. Раньше было 2-3, поэтому конкуренция выросла более чем вдвое.

Также за прошлый год было заключено более 1700 договоров аренды государственных объектов и получено от этого более 600 млн грн.

За год суммы, которые государство ежемесячно получает от аренды государственной собственности, утроились. Так, по данным Фонда Государственного имущества Украины (ФГИУ) ежемесячный доход от аренды по состоянию на июль 2023 года достигает 70 млн грн, тогда как в июле 2022-го поступления составляли 21 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под приватизацию или ликвидацию передали еще 30 госпредприятий

За это время более 600 тысяч м. кв. недвижимости, то есть эквивалент 30 гостиниц, выделили на размещение Сил обороны.

По данным ФГИУ, ТОП-5 самых дорогих объектов принесли в госбюджет 1,1 млрд гривен.

Самые дорогие объекты приватизации выглядят следующим образом:

  • Отель Эрмитаж - 311 млн гривен;
  • Укроборонресурсы - 211 млн гривен;
  • Ривнеторф - 205 млн гривен;
  • Порт Усть-Дунайск - 201 млн гривен;
  • Львовский ювелирный завод - 185 млн гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства" - Зеленский

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы