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Приватизация и аренда госимущества принесли в бюджет средств в 8,4 раза больше, чем в прошлом - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. За восемь месяцев 2023 года в государственный бюджет Украины поступило более трех миллиардов гривен от приватизации и аренды госимущества. Это в 8,4 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2022-го, заявила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидляса, сообщает УНН.

Цитата

"Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за восемь месяцев 2023 года – более трех миллиардов гривен, которые можно использовать на нужды обороны. Три миллиарда гривен – это, к примеру, 25300 штук "Мавиков 3 FMC" по средней цене на ProZorro", - отметила Пидласа.

Детали

Она проинформировала, что в общий фонд госбюджета в период с января по август 2023-го поступило 2,56 млрд гривен от приватизации государственного имущества.

"Поступления от приватизации за восемь месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% - по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% - по сравнению с соответствующим периодом 2020 года", - добавила глава бюджетного комитета.

Больше всего поступило средств от приватизации таких объектов: здания гостиницы "Эрмитаж" – 311 миллионов гривен, ЕМК ГП "Укроборонресурсы" – 210 миллионов гривен, ЕМК ГР "Ривнеторф" – 205 миллионов гривен, Усть-Дунайский порт – 201 миллион гривен, Сторонибабский спиртзавод – 142 миллионов гривен, ЕМК ГП "Электронмаш" – 120,8 миллиона гривен, отель "Власта" – 115 миллионов гривен.

Кроме этого, отметила Пидляса, за этот период в общий фонд госбюджета поступило 510,2 млн грн от аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом.

Напомним

Министерство экономики 14 августа правительство передало в Фонд государственного имущества 30 государственных предприятий для дальнейшей приватизации или ликвидации.

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