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Приватизація і оренда держмайна принесли в бюджет коштів у 8,4 рази більше, ніж торік - нардеп

Приватизація і оренда держмайна принесли в бюджет коштів у 8,4 рази більше, ніж торік - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. За вісім місяців 2023 року до державного бюджету України надійшло понад три мільярди гривень від приватизації та оренди держмайна. Це у 8,4 рази більше, порівняно з відповідним періодом 2022-го, заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підляса, повідомляє УНН.

Цитата

"Сукупні надходження держбюджету від приватизації та оренди держмайна за вісім місяців 2023 – понад три мільярди гривень, які можна використовувати на потреби оборони. Три мільярди гривень – це, до прикладу, 25300 штук "мавіків 3 FMC" по середній ціні на ProZorro", - зазначила Підласа.

Деталі

Вона поінформувала, що до загального фонду держбюджету у період з січня по серпень 2023-го надійшло 2,56 млрд гривень від приватизації державного майна.

"Надходження від приватизації за вісім місяців 2023 року є більшими в 8,4 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року, на 57,4% - порівняно з відповідним періодом 2021 року та на 13,8% - порівняно з відповідним періодом 2020 року", - додала голова бюджетного комітету.

Найбільше надійшло коштів від приватизації таких об’єктів: будівлі готелю "Ермітаж" – 311 мільйонів гривень, ЄМК ДП "Укроборонресурси" – 210 мільйонів гривень, ЄМК ДР "Рівнеторф" – 205 мільйонів гривень, Усть-Дунайський порт – 201 мільйон гривень, Сторонибабський спиртзавод – 142 мільйонів гривень, ЄМК ДП "Електронмаш" – 120,8 мільйона гривень, готель "Власта" – 115 мільйонів гривень.

Крім цього, зазначила Підляса, за цей період до загального фонду держбюджету надійшло 510,2 млн грн від оренди за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном.

Нагадаємо

Міністерство економіки 14 серпня уряд передав до Фонду державного майна 30 державних підприємств для подальшої приватизації або ліквідації.

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