Після рішення НБУ щодо "зношених" купюр ПриватБанк відновив обмін валют для фізичних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У ПриватБанку повідомили, що відновили здійснення валютно-обмінних операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ. Про це йдеться на сайті банку, пише УНН.
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"ПриватБанк здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за чинними нормами та правилами, всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу.
"Також з 20 червня ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
20 червня в Україні скасували перелік ознак незначного зношення банкнот. Тепер з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Відповідне рішення ухвалив Нацбанк України.