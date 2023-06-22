После решения НБУ по "изношенным" купюрам ПриватБанк возобновил обмен валют для физических лиц

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"ПриватБанк осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по действующим нормам и правилам, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

"Также с 20 июня ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют", - говорится в сообщении.

Напомним

20 июня в Украине отменили перечень признаков незначительного износа банкнот. Теперь со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Соответствующее решение принял Нацбанк Украины.