Пристайко зустрівся з главою МЗС Нідерландів: обговорювали МН17 і санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні, 16 січня, зустрівся міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефаном Блоком в Лондоні. Сторони обговорили ситуацію на сході України, "Північний потік-2" і співробітництво в справі про збитий літак "MH17". Про це Пристайко повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Поглиблене обговорення з нідерландським міністром Стефаном Блоком ситуації на сході України, санкцій ЄС і "Північного потоку-2", а також поточної підготовки до першого судового розгляду (у справі збитого літака - ред.) MH17 в Гаазі", - написав Пристайко.
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У свою чергу, Блок написав на своїй сторінці в Twitter: "Я перебуваю в Лондоні, щоб поділитися голландським досвідом після MH17 з постраждалими країнами авіакатастрофи PS752. Міжнародна підтримка і солідарність є необхідними в пошуках справедливості".
Нагадаємо, Пристайко обговорив співпрацю в розслідуванні катастрофи літака МАУ з главою МЗС Британії.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Лондоні була запланована зустріч глав МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака.