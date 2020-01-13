Катастрофа PS752: Пристайко анонсировал встречу глав МИД пяти государств в Лондоне

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Киев  •  УНН

 • 12904 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На этой неделе в Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли из-за катастрофы украинского самолета. Об этом в комментарии BBC Radio в понедельник рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает УНН.

“Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел „скорбящих стран“, где мы будем нарабатывать, какие еще шаги мы будем принимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности. И как вообще можно возместить все эти страдания”, — сказал Пристайко.

Он также рассказал, что после разговора с президентом Ирана Украины официально направила дипломатическую ноту, “в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена”.

“Надеюсь, иранские власти серьезно осознают, каким событиям они позволили случиться”, — добавил министр.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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