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Катастрофа PS752: Пристайко анонсував зустріч глав МЗС п’яти держав у Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Цього тижня у Лондоні відбудеться зустріч керівників МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака. Про це у коментарі BBC Radio у понеділок розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає УНН.

"За два дні у Лондоні відбудеться зустріч п'ятьох міністрів закордонних справ "скорботних країн", де ми будемо напрацьовувати, які ще кроки ми будемо вживати поодинці та разом, щоб притягнути причетних до відповідальності. Та як взагалі можна відшкодувати всі ці страждання", - сказав Пристайко.

Він також розповів, що після розмови з президентом Ірану Україна офіційно направила дипломатичну ноту, "у якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена".

"Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", - додав міністр.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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