Припустилися низки помилок: Шевченко відреагував на матч із Фінляндією

Що відомо

Коуч залишився задоволеним грою підопічних протягом перших 85 хвилин, але виразив розчарованість останньою п’ятихвилинкою. На його думку українці припустилися низки помилок, які вплинули до втрати перемоги.

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“Я думаю, ми провели хороший матч. Єдине, я дуже не задоволений останніми хвилинами, низкою наших помилок. Це не стосується помилки Миколенка — там їх була серія. Я не знаю, може, гравці не почули, але мало би бути перелаштування... П’ять хвилин ми провели не так, як повинні були дограти. Ми втратили сьогодні перемогу. А загалом команда грала дуже добре, виконувала установку протягом 85 хвилин.

Вони (фіни — ред.) просто били вперед і намагалися зачепитися за м’яч. Ми припустилися помилки. Фіни розраховували на кутові, стандарти. В останні п’ять-сім хвилин зустрічі в них були моменти. Як я вже сказав, вважаю, що ми недограли кінцівку матчу. Але це більше пов’язано не з моментами суперника, а з нашою грою. Я думаю, що це послужить нам хорошим уроком. Ми трошки розгубилися, були обрані неправильні позиції. Можливо, далася взнаки втома в кінці матчу, а докричатися було неможливо. Була серія таких помилок, які, будемо сподіватися, більше не повторяться”, — підкреслив Шевченко.

Нагадаємо

Збірна України двічі зіграла внічию на старті відбору на ЧС-2022.