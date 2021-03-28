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Відбір на ЧС-2022: вилучення Миколенка та пенальті призвели до втрати Україною перемоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. На НСК "Олімпійський у Києві відбулося протистояння збірних України та Фінляндії з футболу у кваліфікації на чемпіонату світу 2022 року, передає кореспондент УНН.

Деталі

На 16 хвилині Маліновський дальнім пострілом по центру перевірив пильність голкіпера гостей. Пізніше воротар Йоронен здійснив ще один сейв після спроби з-за меж штрафної від Зінченка.

У другій частині протистояння захисник гостей врятував власні ворота своєю головою, вибивши м'яч з-за межі поля після удару з лівої від Караваєва. Але втримати нічийний результат скандинавці не зуміли. На 80 хвилині Жуніор Мораес замкнув простріл низом від Караваєва – 0:1.

Проте фол Віталія Миколенка у власній штрафній призвів до його вилучення та точного пенальті від Теему Пуккі – 1:1.

Примітно, що команди зустрічалися у відборі на ЧС-2018. Тоді українці виграли 1:0 вдома і 2:1 в гостях.

Доповнення

Україна та Фінляндія набрали по два пункти у групі D. Лідером групи є чинні чемпіони світу французи (4).

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