Отбор на ЧМ-2022: изъятие Миколенко и пенальти привели к потере победы Украиной

Детали

На 16 минуте Малиновский дальним выстрелом по центру проверил бдительность голкипера гостей. Позже вратарь Йоронен совершил еще один сейв после попытки из-за пределов штрафной от Зинченко.

Во второй части противостояния защитник гостей спас свои ворота своей головой, выбив мяч из-за границы поля после удара с левой от Караваева. Но удержать ничейный результат скандинавы не сумели. На 80 минуте Жуниор Мораес замкнул прострел низом от Караваева — 0:1.

Однако фол Виталия Миколенко в собственной штрафной привел к его изъятию и точного пенальти от Пукки — 1:1.

Примечательно, что команды встречались в отборе на ЧМ-2018. Тогда украинцы выиграли 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Дополнение

Украина и Финляндия набрали по два пункта в группе D. Лидером группы является действующие чемпионы мира французы (4).