Отбор на ЧМ-2022: изъятие Миколенко и пенальти привели к потере победы Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На НСК "Олимпийский в Киеве состоялось противостояние сборных Украины и Финляндии по футболу в квалификации на чемпионате мира 2022 года, передает корреспондент УНН.
Детали
На 16 минуте Малиновский дальним выстрелом по центру проверил бдительность голкипера гостей. Позже вратарь Йоронен совершил еще один сейв после попытки из-за пределов штрафной от Зинченко.
Во второй части противостояния защитник гостей спас свои ворота своей головой, выбив мяч из-за границы поля после удара с левой от Караваева. Но удержать ничейный результат скандинавы не сумели. На 80 минуте Жуниор Мораес замкнул прострел низом от Караваева — 0:1.
Однако фол Виталия Миколенко в собственной штрафной привел к его изъятию и точного пенальти от Пукки — 1:1.
Примечательно, что команды встречались в отборе на ЧМ-2018. Тогда украинцы выиграли 1:0 дома и 2:1 в гостях.
Дополнение
Украина и Финляндия набрали по два пункта в группе D. Лидером группы является действующие чемпионы мира французы (4).