Пріоритети Польщі в 2019 році: врегулювати з Україною питання з ексгумацією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Польща з нетерпінням чекає від України зняття заборони на ексгумацію останків поляків, похованих на території країни. Про це заявив глава польської дипломатії Яцек Чапутовіч, представляючи в Сеймі пріоритети польської зовнішньої політики в 2019 році, передає кореспондент УНН.
"Відносини між Польщею і Україною в тому, що стосується практичного співробітництва, хороші і навіть дуже хороші в галузях військового співробітництва та політики безпеки і енергетики", - зазначив міністр.
За його словами, товарообіг між двома державами в 2018 році збільшився на 9% в порівнянні з 2017 роком.
"Нам ще потрібно попрацювати над діалогом про історію з Україною. Умова Польщі полягає в тому, щоб заборона на ексгумацію останків поляків, незбагненна для нас в світлі цивілізованих стандартів, була знята. Ми з нетерпінням чекаємо правильних рішень української сторони щодо цього", - сказав Чапутовіч.
Нагадаємо, як заявив раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін, можливість ексгумації та вшанування польських жертв в Україні повинна бути відновлена, але за певних умов.