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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приоритеты Польши в 2019 году: урегулировать с Украиной вопрос с эксгумацией

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Польша с нетерпением ждет от Украины снятия запрета на эксгумацию останков поляков, захороненных на территории страны. Об этом заявил глава польской дипломатии Яцек Чапутович, представляя в Сейме приоритеты польской внешней политики в 2019 году, передаёт корреспондент УНН.

Приоритеты Польши в 2019 году: урегулировать с Украиной вопрос с эксгумацией

“Отношения между Польшей и Украиной в том, что касается практического сотрудничества, хорошие и даже очень хорошие в областях военного сотрудничества и политики безопасности и энергетики”, — отметил министр.

По его словам, товарооборот между двумя государствами в 2018 году увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом.

“Нам еще нужно поработать над диалогом об истории с Украиной. Условие Польши состоит в том, чтобы запрет на эксгумацию останков поляков, непостижимый для нас в свете цивилизованных стандартов, был снят. Мы с нетерпением ждем правильных решений украинской стороны в этом отношении”, — сказал Чапутович.

Напомним, как заявил ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, возможность эксгумации и чествования польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях.

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