Климкин назвал условия продолжения сотрудничества с Польшей по историческим вопросам

Глава МИД Украины отметил, что Украина положительно приняла решение Конституционного суда Польши, которое отменило поправку в Закон о ИНП относительно украинского национализма. По его словам, это создает положительный контекст. Он добавил - очевидно, что следующим этапом должно стать восстановление работы, направленной на поиск жертв. Но, подчеркнул он, Украина одновременно ожидает от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.



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Павел Климкин подчеркнул, что обеим странам нужны действия. Он добавил, однако, что надо ставить на эти вопросы, как на рынке - по принципу - "сначала вы что-то делаете". Дипломат сказал, что нужно одновременно действовать с двух сторон.

"Я думаю, что такой сценарий возможен", - сказал Павел Климкин и добавил, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.



Как сообщал УНН, в Варшаве раскритиковали запланированые в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой .