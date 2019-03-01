Клімкін назвав умови продовження співпраці з Польщею з історичних питань

Глава МЗС України відзначив, що Україна позитивно прийняла рішення Конституційного суду Польщі, яке скасувало поправку до Закону про ІНП щодо українського націоналізму. За його словами, це створює позитивний контекст. Він додав - очевидно, що наступним етапом має стати відновлення роботи, спрямованої на пошук жертв. Але, підкреслив він, Україна водночас очікує від Польщі дій, спрямованих на відновлення зруйнованих українських пам'ятників на території Польщі.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України

Павло Клімкін наголосив, що обом країнам потрібні дії. Він додав, однак, що треба ставити на ці питання, як на ринку - за принципом - "спочатку ви щось робите". Дипломат сказав, що потрібно одночасно діяти з двох сторін.

"Я думаю, що такий сценарій можливий", - сказав Павло Клімкін і додав, що віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко запросив віце-прем'єра Петра Глінського обговорити деталі.



Як повідомляв УНН, у Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій.