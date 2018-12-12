Саудівська Аравія сумнівається, що через вбивство журналіста залучить інвестиції у будівництво нового міста

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на зустрічі з бізнесменами висловив побоювання, що не зможе знайти інвесторів для реалізації проекту будівництва нового мегаполісу Neom на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії, інвестиційний потенціал якого оцінюється в більш ніж 500 млрд доларів. Про це повідомила в середу газета Financial Times з посиланням на свої джерела, інформує УНН.