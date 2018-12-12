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Саудівська Аравія сумнівається, що через вбивство журналіста залучить інвестиції у будівництво нового міста

Київ • УНН

 • 9349 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на зустрічі з бізнесменами висловив побоювання, що не зможе знайти інвесторів для реалізації проекту будівництва нового мегаполісу Neom на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії, інвестиційний потенціал якого оцінюється в більш ніж 500 млрд доларів. Про це повідомила в середу газета Financial Times з посиланням на свої джерела, інформує УНН.

Саудівська Аравія сумнівається, що через вбивство журналіста залучить інвестиції у будівництво нового міста

“Ніхто не захоче інвестувати (в проект) багато років”, — навело видання слова принца. Financial Times не уточнила, де і коли відбувалися переговори, а також хто з представників бізнес-кіл на них був присутній.

Газета вважає, що висловлювання Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда стали фактично визнанням того, що криза, спровокована вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, загрожує планам принца модернізувати консервативне королівство із залученням іноземного капіталу і фахівців. Financial Times зазначає, що після вбивства Хашкаджі від участі в проекті створення нового мегаполісу через можливі репутаційні ризики відмовилися кілька консультантів, включаючи архітектора Нормана Фостера.

Саудівська Аравія мала намір приступити до реалізації проекту в 2019 році. Передбачалося, що мегаполіс розташується на узбережжі Червоного моря і Акабської затоки в прикордонній з Єгиптом і Йорданією зоні. Влада королівства збиралися побудувати п’ять суперсучасних курортних міст і близько 50 спеціалізованих туристичних центрів на ще не пошкодженій цивілізацією місцевості, а також сотні невеликих туристичних “сіл” і об’єктів, включаючи 15 зон для любителів дайвінгу.

Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія не видасть Туреччині обвинувачених у вбивстві Хашкаджі.

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