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Саудовская Аравия сомневается, что из-за убийства журналиста привлечет инвестиции в строительство нового города

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с бизнесменами выразил опасения, что не сможет найти инвесторов для реализации проекта строительства нового мегаполиса Neom на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, инвестиционный потенциал которого оценивается в более чем 500 млрд долларов. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на свои источники, сообщает УНН.

Саудовская Аравия сомневается, что из-за убийства журналиста привлечет инвестиции в строительство нового города

“Никто не захочет инвестировать (в проект) многие годы”, — привело издание слова принца. Financial Times не уточнила, где и когда происходили переговоры, а также кто из представителей бизнес-кругов на них присутствовал.

Газета полагает, что высказывания Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда стали фактически признанием того, что кризис, спровоцированный убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, угрожает планам принца модернизировать консервативное королевство с привлечением иностранного капитала и специалистов. Financial Times отмечает, что после убийства Хашкаджи от участия в проекте создания нового мегаполиса из-за возможных репутационных рисков отказались несколько консультантов, включая архитектора Нормана Фостера.

Саудовская Аравия намеревалась приступить к реализации проекта в 2019 году. Предполагалось, что мегаполис расположится на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Власти королевства собирались построить пять суперсовременных курортных городов и около 50 специализированных туристических центров на еще не тронутой цивилизацией местности, а также сотни небольших туристических “деревень” и объектов, включая 15 зон для любителей дайвинга.

Как сообщал УНН, Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи.

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