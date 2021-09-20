Прилетів з Фінляндії: на Прикарпатті вбили рідкісного птаха
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Івано-Франківській області браконьєри підбили занесеного до Червоної книги України рідкісного птаха - скопу, який прилетів з Фінляндії. Він не вижив. Про це повідомив заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко напередодні, пише УНН.
Цитата:
"Знову у мисливських угіддях вбивають рідкісних птахів. Скопа (ЧКУ) підбита браконьєрами 5.09.2021 р. на риборозплідних ставках в околицях села Мижріччя, Долинський район, Івано-Франківська область. Кільце металічне - Музею зоології Гельсінкі (Фінляндія) М-74967. Кольорове жовте - TAN. На жаль, птах не вижив", - написав Бучко на своїй сторінці у Facebook.
Довідково
Скопа - гніздовий перелітний птах з соколоподібних. Перші птахи можуть з'являтися на початку березня; основний проліт у третій декаді березня - другій декаді квітня. Оселяється поблизу великих водойм, мало відвідуваних людиною. Осіння міграція з кінця серпня до початку листопада (у Криму - до початку грудня). Живиться переважно рибою. При відсутності основного корму може здобувати земноводних, птахів, дрібних ссавців.
Занесено до Червоної книги України (1994), списків CITES (Додаток ІІ), Бернської (Додаток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій. В Україні охороняється на об'єктах ПЗФ по всій території.