Прилетел из Финляндии: на Прикарпатье убили редкую птицу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области браконьеры подбили занесенную в Красную книгу Украины редкую птицу - скопу, прилетевшую из Финляндии. Она не выжила. Об этом сообщил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко накануне, пишет УНН.
Цитата:
"Снова в охотничьих угодьях убивают редких птиц. Скопа (ККУ) подбита браконьерами 5.09.2021 г. На рыборазводных прудах в окрестностях села Мижриччя, Долинский район, Ивано-Франковская область. Кольцо металлическое - Музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое - TAN. К сожалению, птица не выжила", - написал Бучко на своей странице в Facebook.
Справка
Скопа - гнездовая перелетная птица мз соколообразных. Первые птицы могут появляться в начале марта; основной пролет в третьей декаде марта - второй декаде апреля. Поселяется вблизи крупных водоемов, мало посещаемых человеком. Осенняя миграция с конца августа до начала ноября (в Крыму - до начала декабря). Питается преимущественно рыбой. При отсутствии основного корма может ловить земноводных, птиц, мелких млекопитающих.
Занесена в Красную книгу Украины (1994), списки CITES (Приложение II), Бернскую (Приложение II) и Боннскую (Приложение II) конвенции. В Украине охраняется на объектах ПЗФ по всей территории.