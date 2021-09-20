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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 115141 просмотра

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Прилетел из Финляндии: на Прикарпатье убили редкую птицу

Прилетел из Финляндии: на Прикарпатье убили редкую птицу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области браконьеры подбили занесенную в Красную книгу Украины редкую птицу - скопу, прилетевшую из Финляндии. Она не выжила. Об этом сообщил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко накануне, пишет УНН.

Цитата:

"Снова в охотничьих угодьях убивают редких птиц. Скопа (ККУ) подбита браконьерами 5.09.2021 г. На рыборазводных прудах в окрестностях села Мижриччя, Долинский район, Ивано-Франковская область. Кольцо металлическое - Музея зоологии Хельсинки (Финляндия) М-74967. Цветное желтое - TAN. К сожалению, птица не выжила", - написал Бучко на своей странице в Facebook.

Справка

Скопа - гнездовая перелетная птица мз соколообразных. Первые птицы могут появляться в начале марта; основной пролет в третьей декаде марта - второй декаде апреля. Поселяется вблизи крупных водоемов, мало посещаемых человеком. Осенняя миграция с конца августа до начала ноября (в Крыму - до начала декабря). Питается преимущественно рыбой. При отсутствии основного корма может ловить земноводных, птиц, мелких млекопитающих.

Занесена в Красную книгу Украины (1994), списки CITES (Приложение II), Бернскую (Приложение II) и Боннскую (Приложение II) конвенции. В Украине охраняется на объектах ПЗФ по всей территории.

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