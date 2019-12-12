Прикордонники затримали нелегала із Киргизстану, який вистрибнув із потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Київщині прикордонники затримали громадянина Киргизстану, що на ходу вистрибнув із потяга, щоб не проходити прикордонний контроль. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" розшукали та затримали громадянина Киргизстану, який днями вистрибнув з потяга "Мінськ-Київ", щоб уникнути процедури прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що три дні тому чоловік 1977 року народження, щоб не проходити прикордонний контроль на залізничній станції "Київ-Пасажирський", вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва.
"Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потяга.
Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами", - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що прикордонники по даному факту одразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача. В результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти його у м. Переяславі Київської області.
"Чоловік навмисне вистрибнув з потяга, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років. Наразі громадянина Киргизстану притягнуто до відповідальності. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, чоловік з дев’ятьма судимостями намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати до РФ.