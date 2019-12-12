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Прикордонники затримали нелегала із Киргизстану, який вистрибнув із потяга

Прикордонники затримали нелегала із Киргизстану, який вистрибнув із потяга

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Київщині прикордонники затримали громадянина Киргизстану, що на ходу вистрибнув із потяга, щоб не проходити прикордонний контроль. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" розшукали та затримали громадянина Киргизстану, який днями вистрибнув з потяга "Мінськ-Київ", щоб уникнути процедури прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що три дні тому чоловік 1977 року народження, щоб не проходити прикордонний контроль на залізничній станції "Київ-Пасажирський", вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва.

"Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потяга.

Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що прикордонники по даному факту одразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача. В результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти його у м. Переяславі Київської області.

"Чоловік навмисне вистрибнув з потяга, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років. Наразі громадянина Киргизстану притягнуто до відповідальності. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, чоловік з дев’ятьма судимостями намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати до РФ.

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