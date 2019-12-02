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Чоловік з дев’ятьма судимостями намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати до РФ

Чоловік з дев’ятьма судимостями намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Луганщині чоловік, який був засуджений дев’ять разів, намагався за хабар перетнути українсько-російський кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що у ці вихідні до пункту пропуску “Танюшівка” прибув громадянин України, який звернувся до прикордонників з проханням викликати старшого зміни прикордонних нарядів для уточнення порядку перетинання державного кордону.

“Чоловік під час спілкування з правоохоронцями розповів, що нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та переховується від співробітників поліції і тому він має на меті потрапити до РФ. За сприяння у безперешкодному перетинанні кордону та позитивного „вирішення питання“ громадянин України вклав до паспортного документу одну тисячу гривень. Від такої „подяки“ військовослужбовець відмовився, попередивши чоловіка про кримінальну відповідальність за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі. В подальшому правоохоронці встановили, що зазначений громадянин — мешканець Луганської області, раніше судимий 9 разів, останній раз в період з 2015 по 2018 рік відбував покарання у виправній колонії за виготовлення, зберігання наркотичної речовини, а також за крадіжку”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за фактом надання неправомірної вигоди, відповідно до ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ прикордонники проінформували компетентні правоохоронні органи, а чоловіка, з метою з’ясування усіх обставин справи, передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Харківщині викрили прикордонників та митників на сприянні нелегальній міграції до РФ.

Українські Національні Новини

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