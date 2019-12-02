Мужчина с девятью судимостями пытался подкупить пограничника, чтобы уехать в РФ

Сообщается, что в эти выходные в пункт пропуска “Танюшевка” прибыл гражданин Украины, который обратился к пограничникам с просьбой вызвать старшего смены пограничных нарядов для уточнения порядка пересечения государственной границы.

“Мужчина во время общения с правоохранителями рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и скрывается от сотрудников полиции и поэтому он намерен попасть в РФ. За содействие в беспрепятственном пересечении границы и позитивного „решения вопроса“ гражданин Украины вложил в паспортный документ одну тысячу гривен. От такой „благодарности“ военнослужащий отказался, предупредив мужчину об уголовной ответственности за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. В дальнейшем правоохранители установили, что указанный гражданин — житель Луганской области, ранее судимый 9 раз, последний раз в период с 2015 по 2018 год отбывал наказание в исправительной колонии за изготовление, хранение наркотического вещества, а также за кражу”, - говорится в сообщении.

Указано, что по факту предоставления неправомерной выгоды, в соответствии со ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК пограничники проинформировали компетентные правоохранительные органы, а мужчину, с целью выяснения всех обстоятельств дела, передали представителям Национальной полиции.

Напомним, в Харьковской области разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ.