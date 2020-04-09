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Прикордонники виявили п’ятьох громадян,які порушили самоізоляцію та намагалися виїхати з України

Прикордонники виявили п’ятьох громадян,які порушили самоізоляцію та намагалися виїхати з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прикордонники вчора виявили п’ятьох громадян, які підписали згоди на самоізоляцію, але намагалися виїхати з України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Так, учора в пункті пропуску „Гоптівка“ прикордонники Харківського загону виявили двох громадян України, які підписали згоди на самоізоляцію 7 квітня та 28 березня відповідно та намагалися виїхати за кордон”, — йдеться в повідомленні.

Також в пункті пропуску “Краківець” військовослужбовці Мостиського прикордонного загону виявили громадянина Польщі, який має право на постійне проживання в Україні та українця, які 1 квітня теж підписали згоди на самоізоляцію та не дотримувались карантину.

“Іще одного українця, який 2 квітня цього року перетнув КПВВ „Чаплинка“, надавши згоду на 14-денну самоізоляцію та не дотримався її, виявили правоохоронці в Ізмаїльському МТП”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за всіма фактами прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП “Порушення правил щодо карантину людей”.

Нагадаємо, кияни, які порушили карантин, сплатили майже 100 тисяч грн штрафів.

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