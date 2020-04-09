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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31781 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40455 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57894 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пограничники обнаружили пятерых граждан, которые нарушили самоизоляцию и пытались выехать из Украины

Пограничники обнаружили пятерых граждан, которые нарушили самоизоляцию и пытались выехать из Украины

Киев  •  УНН

 • 9869 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пограничники вчера обнаружили пятерых граждан, которые подписали соглашение на самоизоляцию, но пытались выехать из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Да, вчера в пункте пропуска „Гоптовка“ пограничники Харьковского отряда обнаружили двух граждан Украины, которые подписали соглашение на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта соответственно и пытались выехать за границу”, — говорится в сообщении.

Также в пункте пропуска “Краковец” военнослужащие Мостиского пограничного отряда обнаружили гражданина Польши, который имеет право на постоянное проживание в Украине и украинцев, которые 1 апреля тоже подписали соглашение на самоизоляцию и не соблюдали карантин.

“Еще одного украинца, который 2 апреля этого года пересек КПВВ „Чаплинка“, предоставив согласие на 14-дневную самоизоляцию и не придерживался ее, обнаружили правоохранители в Измаильском МТП”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что по всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП “Нарушение правил карантина людей”.

Напомним, киевляне, которые нарушили карантин, оплатили почти 100 тысяч грн штрафов.

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