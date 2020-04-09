Пограничники обнаружили пятерых граждан, которые нарушили самоизоляцию и пытались выехать из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пограничники вчера обнаружили пятерых граждан, которые подписали соглашение на самоизоляцию, но пытались выехать из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Да, вчера в пункте пропуска „Гоптовка“ пограничники Харьковского отряда обнаружили двух граждан Украины, которые подписали соглашение на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта соответственно и пытались выехать за границу”, — говорится в сообщении.
Также в пункте пропуска “Краковец” военнослужащие Мостиского пограничного отряда обнаружили гражданина Польши, который имеет право на постоянное проживание в Украине и украинцев, которые 1 апреля тоже подписали соглашение на самоизоляцию и не соблюдали карантин.
“Еще одного украинца, который 2 апреля этого года пересек КПВВ „Чаплинка“, предоставив согласие на 14-дневную самоизоляцию и не придерживался ее, обнаружили правоохранители в Измаильском МТП”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что по всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП “Нарушение правил карантина людей”.
Напомним, киевляне, которые нарушили карантин, оплатили почти 100 тысяч грн штрафов.