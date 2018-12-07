Прикордонники виявили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Одеській області, працівниками Держприкордонслужби, було затримано громадянина України, який керував автомобілем іноземної реєстрації і у ході огляду транспортного засобу правоохоронцями було виявлено товар, попередня сума оцінки якого сягає 2,5 млн грн. Передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"У ході проведення заходів з протидії протиправній діяльності, через державний кордон, оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби отримали інформацію щодо переміщення вантажу сигарет в тилові райони України. Відтак, спільна міжвідомча група в складі оперативних підрозділів прикордонного відомства, представників СБУ, фіскальної служби та військовослужбовців Подільського прикордонного загону, на околиці н.п. Знам’янка Іванівського району, зупинила позашляховик Ford. У ході огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 52,8 тис. пачок сигарет іноземного виробництва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, група ділків намагалася незаконно вивезти з України комплектуючі до транспортного літака Ил-76 загальною вартістю понад сто тисяч доларів.