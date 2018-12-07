Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одесской области, работниками Госпогранслужбы, был задержан гражданин Украины, который управлял автомобилем иностранной регистрации и в ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили товар, предварительная сумма оценки которого достигает 2,5 млн грн. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.
"В ходе проведения мероприятий по противодействию противоправной деятельности, через государственную границу, оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию о перемещении груза сигарет в тыловые районы Украины. Поэтому, совместная межведомственная группа в составе оперативных подразделений пограничного ведомства, представителей СБУ, фискальной службы и военнослужащих Подольского пограничного отряда, на окраине н.п. Знаменка Ивановского района, остановила внедорожник Ford. В ходе осмотра транспортного средства, правоохранители обнаружили 52,8 тыс. пачек сигарет иностранного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, группа делков пыталась незаконно вывезти из Украины комплектующие к транспортному самолету Ил-76 общей стоимостью более ста тысяч долларов.