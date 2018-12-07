Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 1018 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 87416 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 196244 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 150467 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 216670 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259221 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216308 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248347 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208591 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 493067 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.9м/с
74%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 8992 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 6300 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 10955 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 12383 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 15706 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 271666 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 247090 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 332632 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 493066 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 584135 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35824 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 216669 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81557 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83206 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 9392 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одесской области, работниками Госпогранслужбы, был задержан гражданин Украины, который управлял автомобилем иностранной регистрации и в ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили товар, предварительная сумма оценки которого достигает 2,5 млн грн. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен

"В ходе проведения мероприятий по противодействию противоправной деятельности, через государственную границу, оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию о перемещении груза сигарет в тыловые районы Украины. Поэтому, совместная межведомственная группа в составе оперативных подразделений пограничного ведомства, представителей СБУ, фискальной службы и военнослужащих Подольского пограничного отряда, на окраине н.п. Знаменка Ивановского района, остановила внедорожник Ford. В ходе осмотра транспортного средства, правоохранители обнаружили 52,8 тыс. пачек сигарет иностранного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, группа делков пыталась незаконно вывезти  из Украины комплектующие к транспортному самолету Ил-76 общей стоимостью более ста тысяч долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13