З України намагалися контрабандою вивезти запчастини до літака
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Група ділків намагалася незаконно вивезти з України комплектуючі до транспортного літака Ил-76 загальною вартістю понад сто тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"У листопаді 2018 року на одному з українських авіаремонтних підприємств було відремонтовано транспортний літак Ил-76 на замовлення однієї з центральноафриканських країн. Співробітники СБ України задокументували, що група вітчизняних ділків планувала незаконно вивезти літаком товари військового призначення – комплектуючі до авіатехніки", – йдеться в повідомленні.
Під час поглибленого митного огляду судна у день вильоту правоохоронці знайшли партію контрабандних комплектуючих загальною вартістю понад сто тисяч доларів.
"Для приховування передачі військових товарів іноземній стороні зловмисники оформили вантаж як товари цивільного призначення. Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", – зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, українець намагався поштою переправити до Східної Азії комплектуючі до авіадвигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації.