Из Украины пытались контрабандой вывезти запчасти к самолету
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Группа дельцов пыталась незаконно вывезти из Украины комплектующие к транспортному самолету Ил-76 общей стоимостью более ста тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В ноябре 2018 года на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что группа отечественных дельцов планировала вывезти на самолете товары военного назначения – комплектующие к авиатехнике", – говорится в сообщении.
Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители нашли партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более ста тысяч долларов.
"Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения. Следователями СБУ начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия", – отметили в спецслужбе.
Напомним, украинец пытался по почте переправить в Восточную Азию комплектующие к авиадвигателям, которые используются в военной и гражданской авиации.