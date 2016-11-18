Прикордонники на Рівненщині затримали автомобіль, що перевозив бурштин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада, правоохоронці спинили автомобіль, в якому перевозили бурштин на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, автомобіль “Опель” білоруської реєстрації правоохоронці зупинили для перевірки в районі села Морочне Рівненської області.
Окрім водія, громадянина Білорусі, в авто знаходилось двоє громадян України. Під час перевірки іномарки було виявлено понад 1,3 кг бурштину.
Громадян, автомобіль та бурштин доставлено до відділу поліції для прийняття відповідного правового рішення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, житель Волині намагався вивезти до Польщі майже 6 кг бурштину.