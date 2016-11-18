Пограничники в Ровенской области задержали автомобиль, перевозивший янтарь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября в Ровенской области правоохранители остановили автомобиль, в котором перевозили янтарь. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, автомобиль "Опель" белорусской регистрации правоохранители остановили для проверки в районе села Морочное Ровенской области.
Кроме водителя, гражданина Беларуси, в авто находились двое граждан Украины. Во время проверки иномарки было обнаружено более 1,3 кг янтаря.
Людей, автомобиль и янтарь передали в отдел полиции для принятия соответствующего правового решения.
Напомним, как сообщал УНН, житель Волынской области пытался вывезти в Польшу почти 6 кг янтаря.